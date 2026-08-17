CMEC de Vargem empossa nova diretoria

A empresária Fabíolla Moschella assumiu a presidência do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), em solenidade na noite do dia 11 de agosto, no auditório da Associação Comercial e Industrial – ACI.

A diretoria ficou composta por Fabíola como presidente, Érica Guerra como vice-presidente e diretora de Relações Comerciais, Indústria e Serviços, Simone Mori será secretária executiva, enquanto Samara Carvalho será a diretora de redes sociais e comunicação e Isabela Maruzzo ficará à frente da parte de Design e produção de conteúdo.

A cerimônia contou ainda com a presença dos vereadores Giovana Carvalho, Vagner (Bilu), Serginho, Maicon Canato presidente da Câmara Municipal e Joãozinho da Força, além do presidente da Associação Comercial e Industrial Marcelo de Oliveira Terra, o representante da FACESP José Batista de Oliveira Neto, o vice-prefeito Guilherme Nicolau e da primeira-dama Micaela Ribeiro.

O Conselho foi criado em 2022 por iniciativa da então vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, que estava à frente da diretoria da entidade, e de Fabiana Rezende.

Fotos: Reportagem