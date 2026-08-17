Sebrae promove missão para profissionais da beleza

O Sebrae preparou uma programação voltada a profissionais dos segmentos de beleza, estética e bem-estar. A iniciativa busca auxiliar os participantes na melhoria das vendas, do atendimento, da presença digital e da gestão dos negócios.

As atividades serão realizadas de forma online e gratuita, sempre às 19h. A programação começa nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, com o tema “Faça suas Vendas Decolarem”, e segue no dia 24, com “Gestão Estratégica como Diferencial de Sucesso”.

No dia 31 de agosto, será realizado o encontro “Brilhe no Digital: Transforme Seguidores em Clientes!”. A programação também inclui consultoria individual para os negócios dos participantes.

Beauty Fair 2026

Como encerramento da missão, o Sebrae realizará uma caravana para a Beauty Fair 2026, a maior feira profissional de beleza da América Latina e a segunda maior do mundo, que será realizada de 5 a 8 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A iniciativa oferece aos profissionais a oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer novidades do mercado e participar de uma experiência junto a outros integrantes do setor.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado pelo Sebrae: https://forms.cloud.microsoft/r/HN1LQTryYV.