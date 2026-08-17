Empreendedores terão encontro com secretaria estadual nesta segunda-feira

Empreendedores de Vargem Grande terão nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, um encontro com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. O evento será realizado na ACI – Associação Comercial e Industrial, localizada à rua São Jorge, nº 90, às 14h00.

O encontro terá como objetivo apresentar o portfólio de programas de apoio ao empreendedor oferecidos pela Secretaria, incluindo ações de formalização, fomento a projetos, acesso a financiamentos e outras iniciativas voltadas aos negócios locais.

Os participantes poderão conhecer as possibilidades de apoio oferecidas pelo Estado em diferentes etapas do desenvolvimento de uma empresa, desde a regularização da atividade e a estruturação de projetos até a obtenção de crédito e participação em programas de fomento.

A programação é destinada a empreendedores de diferentes portes, incluindo microempreendedores individuais, microempresas, pequenos e médios empresários. A proposta é possibilitar o contato direto com representantes responsáveis pelas políticas de desenvolvimento econômico do Estado.