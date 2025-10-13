Saúde intensifica atendimentos no Outubro Rosa

Durante outubro, o Departamento de Saúde da Prefeitura realiza a campanha Outubro Rosa com atendimentos em horários estendidos — à noite e aos sábados — para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção. São oferecidos exames de Papanicolau, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de encaminhamentos para mamografia quando necessário.
A coleta do Papanicolau é destinada a mulheres entre 25 e 64 anos, com prioridade para quem está com o exame em atraso. Os agendamentos devem ser feitos na UBS mais próxima ou no Centro de Atendimento à Mulher (CAM). O objetivo é conscientizar sobre o câncer de mama e do colo do útero e reduzir a mortalidade causada por essas doenças. Veja a programação:
Dia 15, quarta-feira, das 17h às 20h, no CAM, no ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar; na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jd. São José e no ESF Dr. Arcelino Anadão, no Paulista.
Dia 16, quinta-feira, atendimento até às 20h: ESF Dr. Renato Jonas, no Centro e a Dr. Benedito Martins, no Santa Marta.
Dia 21, terça-feira, atendimento estendido será na ESF Dr. Arcelino Anadão. Na quarta-feira, dia 22, no CAM e na ESF “Dr. Edward Gabriolli. Na quinta-feira, dia 23, será na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Jd. Santo Expedito, na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jd. São José e no Dr. Arcelino Anadão, no Jd. Paulista.
Dia D: Acontecerá no sábado, dia 25, das 8 às 16h no CAM e nas unidades ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, Nabil Zarif; no N. Sra. Aparecida; Dr. Renato Jonas, Centro; Dr. Natalino Lopes Aliende, Dolores; Dr. Benedito Martins, no St. Marta; UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jd. São José; Dr. Valério S. Fernandes, no Santo Expedito; ESF Dr. Arcelino Anadão, Jd Paulista e ESF Dr. Lauro Corsi, no Jd.Iracema.
Encerrando a ação: No dia 28, terça-feira, das 17h às 20h, na ESF Nabil Zarif. No dia seguinte, o atendimento em horário especial será no CAM, na ESF Dr. Edward Gabriolli (Vila Polar), ESF Dr. Natalino Lopes Aliende (Jd. Dolores), Dr. Fausto Ferraz (Jd. São José) e Dr. Arcelino Anadão, no Jd. Paulista. Encerrando a campanha, no dia 30, o horário estendido será na ESF Dr. Renato Jonas, no Centro e na Dr. Benedito Martins, no Santa Marta.