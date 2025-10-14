“De volta ao sítio”, filme com vargengrandense é lançado

As histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo, que encantaram gerações, voltaram às telinhas nesta semana, com o lançamento do longa-metragem “De volta ao Sítio – Uma nova Aventura”, inspirado no universo de Monteiro Lobato. No elenco, o ator vargengrandense Gabriel Cassiano Rosa Toesca, de 17 anos, filho de Roberta Cassiano Rosa Toesca e Dener José Toesca. vive Pedrinho, um dos personagens principais da trama.

O público já pode assistir ao filme, uma produção da Atores Unidos, com roteiro e direção de Thiago Coquelet e com os preparadores de elenco Márcia Ítalo, Camila Mercatelli e Renee Louise, nas plataformas Amazon Prime, Now Net Claro, Vivo Play, iTunes, Looke e NetMovies.

Conforme a divulgação da trama, o sítio segue em harmonia sob o olhar de Dona Benta, com a alegria de Narizinho e Emília, e a proteção dos seres encantados da mata, como o Saci, Curupira e Iara. Mas a chegada de uma carta misteriosa traz uma decisão que pode mudar tudo: vender o Sítio ou lutar pelas memórias, pela magia e pela amizade que vivem ali. Com a chegada das férias escolares, o sítio ganha vida com a chegada de Pedrinho, o único garoto da turma, que inicialmente se sente deslocado, mas logo se envolve na missão junto de Narizinho.

As cenas foram gravadas em Rafard, na fazenda São Bernardo, onde a pintora Tarsila do Amaral nasceu e viveu até seus nove anos de idade. No elenco, além de Gabriel, estão Ana Luiza Barros, como Narizinho, Lilian Blanco, como Dona Benta, Valentina Vaz, como Emília, Henry Fiuca, como o Visconde, Bia Santos, como Tia Anastácia, Roberto Luís, como Tio Barnabé, entre outros.

Diversão para toda a família

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Gabriel destacou que a produção vai emocionar novos fãs de Monteiro Lobato e também os que já conhecem e se divertiram com as histórias do escritor. “De Volta ao Sítio é um filme para toda família, que promete trazer muitas aventuras e mistérios, encantando os corações das novas gerações e matando a saudade dos fãs dos clássicos personagens de Monteiro Lobato. Claro que com uma roupagem e uma proposta um pouco diferente”, comentou. “O projeto está lindo. Vale muito conferir”, afirmou.

Ele também falou sobre a experiência de fazer parte deste universo. “Foi uma honra imensa fazer parte de um projeto tão grandioso e significativo para mim, já que eu sempre assisti e fui um apaixonado pelo Sítio do Pica Pau Amarelo”, falou.

Gabriel também comentou sobre sua carreira e novos projetos. “Atualmente, continuo estudando e me aperfeiçoando na arte da atuação. Sobre novos projetos, já estamos em preparação para a continuação da história do filme “De volta ao Sítio”, onde as gravações já estão marcadas para final de janeiro de 2026”, adiantou.

Família na telinha

Roberta, mãe de Gabriel, também falou à Gazeta sobre o filme e revelou que faz uma participação mais do que especial na obra. “Nos momentos finais, houve uma cena onde tinha uma roda de cantoria, no final do filme. Eu fui convidada, junto com dois parceiros, a cantar um pedaço da minha música autoral”, explicou. “Para mim, foi um prazer imenso estar participando desse projeto com meu filho”, disse.