Classificados

Em meio à crise, SAE está investindo R$ 30 milhões
Ao mesmo tempo em que faz um dos maiores investimentos nos últimos anos de sua história, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul vive um momento difícil. Nas últimas semanas, o órgão responsável...
“De volta ao sítio”, filme com vargengrandense é lançado
As histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo, que encantaram gerações, voltaram às telinhas nesta semana, com o lançamento do longa-metragem “De volta ao Sítio - Uma nova Aventura”, inspirado no universo de Monteiro Lobato. No elenco, o ator...