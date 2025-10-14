Em meio à crise, SAE está investindo R$ 30 milhões

Ao mesmo tempo em que faz um dos maiores investimentos nos últimos anos de sua história, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) de Vargem Grande do Sul vive um momento difícil. Nas últimas semanas, o órgão responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, além da destinação de efluentes na cidade, vem lidando com uma série de situações delicadas, como a aprovação por parte da Câmara de requerimentos questionando o que está acontecendo com a autarquia; a questão envolvendo os novos reservatórios, cujas bases terão de ser refeitas e a crise de falta de água em alguns bairros da cidade, especialmente os da Vila Polar. Em meio a essa instabilidade, a autarquia segue com seu planejamento, com um alto investimento que vem desde 2017, totalizando mais de R$ 30 milhões no setor.

Em julho do ano passado, o SAE comemorou 15 anos da sua instituição como autarquia. O órgão foi criado pela Lei Municipal nº 2.708, de 29 de junho de 2007, mas foi através do Decreto nº 2.842, de 6 de julho de 2009, que deixou de ser Departamento de Água e Esgoto para se tornar uma autarquia, entidade de direito público com autonomia econômica, técnica e administrativa, sendo fiscalizada e tutelada pela Prefeitura Municipal.

Fotos: Reportagem

Investimentos

Na ocasião, uma matéria publicada pelo jornal Gazeta de Vargem Grande tratou sobre as obras que o SAE estava realizando na cidade, graças aos investimentos que o então prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) estava fazendo no setor. Com a aprovação da Câmara Municipal, vários empréstimos foram feitos pela municipalidade, que somados a recursos do próprio SAE, ultrapassavam o montante de R$ 30 milhões, para fazer frente aos investimentos necessários para a modernização da distribuição de água no município.

O projeto teve início em 2017 visando a melhoria na oferta de água com qualidade aos vargengrandenses, sendo que no final de 2019, foi dado início à construção das novas adutoras e a troca de tubulações antigas da Vila Santana. Depois, foram trocadas toda a tubulação remanescente do Centro Expandido da cidade, algumas datadas com mais de 80 anos, substituindo-as por tubulações em polietileno de alta densidade (PEAD).

Atualmente, a empresa que ganhou a licitação está também substituindo todos os antigos encanamentos por novas redes através de métodos não destrutivos da Vila Santa Terezinha e o próximo bairro a receber esta melhoria, será a Vila Polar. Na Vila Santa Terezinha os trabalhos estão adiantados e é possível notar que os novos canos já estão colocados na maioria das casas do bairro, faltando a ligação final da rede, o que deve demorar ainda alguns meses. Depois, será a vez da Vila Polar.

Instalação de novas bombas e painéis

Segundo entrevista dada na época pelo superintendente do SAE, Celso Bruno, a modernização do sistema buscava economizar e agilizar o processo de distribuição de água. Neste sentido, duas novas bombas de 125cv seriam instaladas no Centro de Distribuição do Jd. Pacaembu que enviaria água através das adutoras já instaladas, ao Centro de Distribuição do Jd. Paulista. Estas bombas mais potentes iriam garantir o consumo de água para todos os moradores dos bairros existentes acima da Rodovia SP 215, além da Vila Santana, Santa Terezinha, Jardins Paraíso I e II e o Jd. Iracema.

Outras duas novas bombas de 75 cv, também foram adquiridas pelo SAE, e instaladas recentemente na casa de bombas junto à Represa Eduíno Sbardellini para levar água para o novo reservatório da Vila Polar, que enviaria também para o reservatório já construído junto ao Clube do XXI de Abril, no alto do Jardim Fortaleza, atendendo todos os bairros vizinhos situados acima do Rio Verde.

Para atender as novas bombas, modernos painéis de controle foram adquiridos e seriam instalados e através de inversores tinham a função de controlar a velocidade e pressão da água, de acordo com a demanda. Houve ainda a compra de novos veículos, máquinas e equipamentos.

Os polêmicos reservatórios de água

Dentre as obras do SAE para acabar com a falta de água em alguns bairros da cidade, estava a construção de novos sete reservatórios de água, passando dos atuais 4,6 milhões litros reservados, para 7,96 milhões, assim que os reservatórios ficassem prontos e passassem a funcionar.

Tudo caminhava para funcionar conforme o planejado, mas após instalados, estes reservatórios apresentaram problemas sérios nas suas bases, alguns como o do Jd. Santa Marta, inclinando após começar a encher, o que levou a atual administração do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) a paralisar todo o trabalho, determinar a apuração das possíveis irregularidades ocorridas e também os responsáveis pelas empresas que executaram o projeto de cálculo para construção das bases que ostentam os reservatórios.

Os novos reservatórios são fundamentais para se não acabar, diminuir sensivelmente a falta de água em vários bairros da cidade, principalmente os da Vila Polar. Uma vez incorporados ao sistema de distribuição de água do município, o reservatório da Vila Polar terá capacidade de armazenar 700 mil litros, que junto com o reservatório do Jd. Fortaleza instalado na área do Clube XXI de Abril, com capacidade de 800 mil litros, somarão 1,5 milhão de litros de água, devendo atender toda a demanda dos bairros da Vila Polar.

O reservatório do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha tem capacidade de 250 mil litros e deve atender vários bairros próximos, especialmente Santa Terezinha, Jardins Paraíso I e II e o Jd. Iracema.

Já o novo reservatório do Jd. Dolores, com capacidade de 650 mil litros, quando começar a funcionar vai atender a demanda deste bairro, o mesmo acontecendo com o novo reservatório do Jd. Santa Marta com 250 mil litros. Também para atender a demanda de água nos bairros acima do asfalto, foi construído no Centro de Distribuição do Jd. Paulista, um novo reservatório com capacidade para 500 mil litros e o instalado na Cohab VI, com capacidade de 150 mil litros. Todos os novos reservatórios somados aos já existentes, totalizarão ao final, quase oito milhões de litros de água reservadas para serem distribuídas para toda a cidade.

Todo o sistema já era para ter sido implantado e estar funcionando, mas o erro cometido nas bases da maioria destes reservatórios, impediu o início da operação, fazendo com que vários bairros da cidade ainda sofram com a falta de água, com os munícipes demonstrando principalmente através das redes sociais, toda indignação quando abrem a torneira de suas casas e não têm água nem para tomar banho.

Atenção à Vila Polar

Pelo que apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Celso Ribeiro está atuando mais diretamente no SAE, uma vez que o atual superintendente Celso Bruno está afastado por razões de saúde. Com relação ao problema da falta de água da Vila Polar, o prefeito já determinou que fosse colocada em funcionamento uma adutora que está levando água diretamente da Estação de Tratamento de Água (ETA), para a Vila Polar.

A água está sendo injetada diretamente na adutora e distribuída para as residências. As reclamações no bairro diminuíram, a água vem chegando, embora não com a devida pressão e o prefeito solicitou a execução da nova base do reservatório da Vila Polar, para que tão logo esteja pronta, o mesmo seja nela instalado e passe a funcionar, recebendo água da nova adutora e distribuindo por gravidade aos bairros mais próximos.

Com capacidade de armazenar 700 mil litros, este será o primeiro reservatório a ficar pronto e em funcionamento. Ainda sem uma data certa para começar a funcionar, mas é prioridade da atual gestão. Após feita a sondagem do solo e já com o projeto pronto, as obras incluem a perfuração do local, instalação das estacas e realização da base. Depois, o reservatório será implantado e a nova adutora a ele ligado, para só então, passar a armazenar a água e distribuir para os bairros da Vila Polar.

O mesmo deverá acontecer com os outros reservatórios que já estão instalados, mas cujas bases serão refeitas. O processo deverá demorar alguns meses, até que fiquem prontas as novas bases de sustentação. Uma vez os novos reservatórios instalados e trocadas as antigas redes de água do Jd. Santa Terezinha e Vila Polar, só então os investimentos de R$ 30 milhões iniciados em 2017, visando a modernização da distribuição de água em Vargem, começarão de fato a surtir efeito e diminuir consideravelmente a falta de água em alguns bairros do município.

Enquanto isso, a atual administração tem de conviver com as reclamações que estão acontecendo nos bairros pela falta de água; as parcelas de pagamento dos empréstimos feitos, que começaram a vencer e devem passar de R$ 1 milhão por mês, além de resolver os problemas herdados com a construção das bases dos reservatórios.