A importância da profissão no Dia dos Professores

Matéria também destaca desafios na aposentadoria de docentes em Vargem Grande do Sul

Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, quando se comemora o Dia dos Professores, a Gazeta de Vargem Grande homenageia os educadores que dedicam suas vidas à formação de gerações e à construção do conhecimento. A data também é uma oportunidade para refletir sobre os desafios que marcam o encerramento da carreira docente, especialmente os relacionados à aposentadoria, que tem impactado profissionais das redes estadual e municipal de ensino.



Enquanto a missão de ensinar permanece nobre e inspiradora, muitos professores enfrentam incertezas ao se aproximarem do fim da vida profissional. Em Vargem Grande do Sul, esse processo revela diferenças significativas entre os regimes previdenciários do Estado e do Município. Professores da rede municipal, em geral, têm conseguido se aposentar com mais estabilidade e em prazos menores. Já os docentes da rede estadual lidam com regras mais rígidas, que se tornaram ainda mais complexas após as recentes reformas da previdência.



Na rede municipal, a professora Rosana Aparecida de Abreu Pereira, de 54 anos, encerrou sua trajetória na educação após 35 anos de serviço, sendo 33 deles dedicados às escolas municipais. Ela atuou como professora polivalente, lecionando para turmas da educação infantil e do 1º ano, com destaque para o trabalho como alfabetizadora.



“Ser alfabetizadora foi minha melhor experiência. Ter a responsabilidade de facilitar o processo de leitura e escrita é como desvendar o mundo para o aluno sob um novo olhar. É tornar o indivíduo autônomo e pensante”, afirmou Rosana.



Ela lembra que os desafios eram constantes, desde o planejamento das aulas até a adaptação ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. Ao longo da carreira, aprendeu a importância de acolher, compreender as necessidades dos estudantes e respeitar suas vivências familiares.



“Aprendi que o professor também é um eterno aprendiz. Sempre busquei me atualizar e aperfeiçoar meu trabalho. A humildade em reconhecer essa necessidade fez parte da minha trajetória”, destacou.

Agora aposentada, Rosana diz que sentirá falta do carinho dos alunos, das respostas espontâneas e engraçadas, da curiosidade infantil, além da convivência com os colegas e das amizades construídas ao longo dos anos.



Com a nova rotina, ela planeja aproveitar mais o tempo com a família, dedicar-se à leitura, uma de suas paixões e realizar o sonho de viajar. Para ela, a missão do educador vai muito além da sala de aula.

“Ser professor é assumir o compromisso de ser um agente de transformação social. Devemos ser facilitadores na construção de um futuro mais justo e igualitário”, disse.

Na rede estadual, a professora Adriana Cristina da Costa Casagrande, de 53 anos, também tem uma longa trajetória na educação, com 33 anos de docência. Ela lecionou Língua Portuguesa e a disciplina Projeto de Vida para alunos do 6º ao 9º ano em diversas escolas do município, incluindo Achiles Rodrigues, José Gilberto, Alexandre Fleming, Benjamim Bastos, unidades da zona rural e escola Dom Pedro.



Ela destaca que o Benjamin é uma escola que carrega no coração, foi ali que se aposentou e criou vínculos inesquecíveis. Apesar de já estar aposentada da rede estadual, Adriana continua lecionando na Etec de Vargem Grande, onde ainda pretende atuar por mais alguns anos antes da aposentadoria definitiva.

“Amo minha profissão, e amo a escola Etec. Já pensei em parar, mas ainda me realizo em sala de aula. Meu sonho agora é poder conciliar o trabalho com mais tempo ao lado da minha família”, afirmou.

Adriana diz que o maior desafio enfrentado ao longo dos anos foi a adaptação às mudanças no sistema educacional, especialmente com o avanço das tecnologias e a introdução de novas plataformas digitais. Apesar disso, confessa preferência pelas metodologias tradicionais.

“Prefiro as formas clássicas de ensino, mas sempre procurei adaptar minhas aulas pensando no melhor para os alunos”, explicou.

Ela lembra com carinho momentos marcantes da profissão. Um dos mais curiosos e engraçados aconteceu quando uma aluna comentou que a professora havia lecionado para sua avó “e era verdade”. Já entre os momentos emocionantes, destaca a história de um ex-aluno que, em 2012, revelou ter se inspirado nela para também se tornar professor de Língua Portuguesa.

Adriana deixa um conselho aos novos docentes

“Façam com amor. Não é uma profissão fácil, exige dedicação, paciência e inspiração. Mas é uma das mais gratificantes que existem”, disse.

Apesar das dificuldades enfrentadas, os professores de Vargem Grande seguem como pilares da educação local, transmitindo valores, disciplina e conhecimento. Em tempos de rápidas transformações sociais e tecnológicas, o papel do educador se torna ainda mais essencial.

Neste Dia dos Professores, a Gazeta de Vargem Grande reforça a valorização da categoria e o respeito à trajetória de cada profissional, seja ele recém-chegado à docência ou prestes a iniciar uma nova fase após a aposentadoria. Porque ensinar é, antes de tudo, um ato de amor e compromisso com o futuro.