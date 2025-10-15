Painel: Audiência pública para discutir o Orçamento

Audiência pública para discutir o Orçamento

Está marcada para acontecer nesta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, às 19h, na Câmara Municipal, a audiência pública para a discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA), para 2026, cujo valor previsto será de R$ 265,5 milhões. O vereador Vagner Gonçalves Loiola (Bilu), que preside a Comissão de Orçamento e Finanças marcou a audiência e conta com a participação da população para discussão e sugestões ao projeto. Bilu também convida todas as entidades do município a participarem, pois também serão discutidas as emendas impositivas que cada vereador poderá fazer, com cada vereador podendo destinar cerca de R$ 180 mil para atender várias demandas da população.

Porte de arma para a GCM

Com voto contrário do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), a Câmara Municipal aprovou na última sessão de Câmara, o projeto de lei do Executivo que regulamenta o uso de armas para a Guarda Civil Municipal. O vereador disse ao justificar seu voto contrário, que respeita e admira os trabalhos da GCM, mas questionou os problemas que poderão advir para a municipalidade se houver uma fatalidade envolvendo os guardas e um cidadão em causa de morte não justificável pela GCM.

Presença da diretora de Educação

Durante a última sessão de Câmara, o vereador Paulinho da Prefeitura solicitou que a diretora Renata da Educação, fosse convidada a prestar informações aos vereadores sobre vários assuntos referentes ao departamento que ela dirige na próxima sessão de Câmara.

Professora questiona verbas do Fundeb

A professora municipal Lucila Ruiz Garcia, que é membro do Fundeb, usou a Tribuna da Câmara para fazer várias ponderações sobre a educação municipal, principalmente quanto aos valores repassados pelo Fundeb e os vencimentos dos professores municipais que ainda não recebem o piso nacional. Lucila alertou para a diminuição do número de alunos que está acontecendo atualmente, cerca de 100 por ano, junto às escolas municipais – menos crianças estão nascendo e as implicações e medidas que devem ser tomadas a respeito.

Diretor de Finanças também fez uso da Tribuna

Na última sessão, o diretor de Finanças da prefeitura Municipal Moacyr Rosseto usou da Tribuna Livre para falar sobre o remanejamento de recursos da Educação, visando o pagamento do auxílio alimentação aos professores, cujo projetos a respeito estavam sendo analisados para votação pelos vereadores. Caso não fossem aprovados, os professores da rede municipal poderiam ficar sem este benefício. Os projetos foram aprovados na sessão de segunda-feira.