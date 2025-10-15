Etec realiza 17ª Feira Cultural e Tecnológica

A Etec de Vargem Grande do Sul promove nesta sexta-feira, dia 17 de outubro a 17ª Feira Cultural e Tecnológica, com o tema “Aprender, compartilhar e construir o amanhã”. O evento contará com exposições de projetos técnicos, científicos e culturais desenvolvidos pelos alunos, promovendo a integração entre escola e comunidade.

A iniciativa visa incentivar o aprimoramento das competências e habilidades dos alunos por meio do planejamento, desenvolvimento e apresentação de projetos. Além disso, a feira busca estimular o trabalho em equipe e as práticas experimentais, favorecendo um aprendizado mais significativo, interdisciplinar e voltado para a ampliação dos conhecimentos acadêmicos e o desenvolvimento pessoal de alunos e visitantes.

A feira acontece em três períodos: das 8h às 12h, das 13h às 16h e das 19h às 22h, na própria unidade. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e itens vencidos).

As vagas são limitadas e é necessário se inscrever pelo site etecvgs.cps.sp.gov.br

Também será exigido documento de identificação com foto na entrada.

A escola convida toda a população a prestigiar os trabalhos dos estudantes e participar dessa experiência de aprendizado e inovação.