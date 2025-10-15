Sebrae promove missão técnica de Grama a município referência

O Sebrae-SP, por meio do Escritório Regional em São João da Boa Vista, promoveu uma missão técnica para o município de Socorro, com a participação de empreendedores e integrantes do poder público de São Sebastião da Grama. A visita foi realizada no dia 30 de setembro, e teve como objetivo proporcionar troca de informações, conhecimento e boas práticas em uma cidade que atualmente recebe em torno de 1,5 milhão de turistas por ano.

Na caravana que partiu de São Sebastião da Grama havia representantes da Associação Comercial e Industrial (Acigra), da Associação dos Cafeicultores, das secretarias municipais de Turismo, de Agricultura e de Cultura, além de empreendedores locais.

Durante a visita, o grupo esteve na Rede dos Sonhos, no Campo dos Sonhos, e foi recepcionado pela proprietária e diretora Jaqueline Franco, que também preside o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Socorro. Ela compartilhou a história da região, as experiências que levaram ao reconhecimento do município no setor turístico, além dos desafios enfrentados e das estratégias de superação.

O gestor de projetos do Sebrae-SP, Junio Correia, destaca que a missão foi uma oportunidade de aprendizado prático. “Missões técnicas são experiências valiosas, pois permitem conhecer de perto locais que já obtêm resultados concretos. Para São Sebastião da Grama, que busca estratégias para desenvolver seu turismo, foi uma vivência especial”, disse.

A equipe também visitou o Parque do Cristo, que tem uma estrutura semelhante à de São Sebastião da Grama. O espaço conta com mirante, área de religiosidade e um empório que comercializa produtos locais, permitindo que os turistas levem alimentos, bebidas e lembranças da cidade.

Para o prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o Zé da Doca, a experiência foi positiva. “O Sebrae tem sido um grande vetor de desenvolvimento para a nossa cidade. Proporcionar esse aprendizado prático foi fantástico. Grama, que já é reconhecida como Município de Interesse Turístico (MIT), precisa aprimorar cada vez mais suas áreas turísticas locais. Não tenho palavras para agradecer. Socorro se tornou uma verdadeira inspiração para nós”, afirmou.

O projeto do Sebrae-SP faz parte de uma estratégia de encadeamento produtivo, que se originou com a Indicação Geográfica (IG) do Café do Vale da Grama, que foi reconhecida em dezembro de 2024 e agora tem como proposta desenvolver outros setores, como comércio e serviços. Além da missão, o Sebrae-SP segue no apoio a São Sebastião da Grama com ações de capacitação, qualificação e consultorias, fortalecendo os empreendedores locais para que estejam cada vez mais preparados e competitivos no mercado.