Visita do governador Ademar de Barros

Mário Poggio

Em 21/10/1949, nossa terra recebeu a visita do governador do Estado, doutor Ademar de Barros, especialmente para inauguração do marco inicial da estrada de ligação de Vargem Grande do Sul com São Roque da Fartura e do gabinete dentário do então, Grupo Escolar Benjamin Bastos.

Na escola houve saudação da professora Jaci Beni Bolonha, do estudante Osvaldo Pereira (que anos mais tarde seria dentista do estabelecimento de ensino) e do doutor Gabriel Mesquita, líder do Partido a que o governador pertencia (PSP).