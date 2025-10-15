Produtor de Vargem vence concurso de qualidade de café

A cerimônia de premiação do 22º Concurso de Qualidade dos Cafés do Vale da Grama aconteceu no último sábado, 4 de outubro, no Clube Recreativo Literário de São Sebastião da Grama. Entre os vencedores, estava o vargengrandense Marco Antônio Bortolozo Júnior, que ficou em quarto lugar na categoria Natural entre os jurados e foi o campeão na mesma categoria, na avaliação do público.

Ao todo, foram inscritas 47 amostras de café no concurso, que foram avaliadas pelos Q-Graders: Fernando Santana, do Baristando; K.J. Yeung, Instrutor do Senar; Mariana Del Guerra, da Agrovista e Mariana Nakagawa, da Vulcanica Coffee.

Eles destacaram o fato de os cafés da competição expressarem o terroir do Vale da Grama. Terroir é um termo em francês que se refere às características de solo, altitude e temperatura, que conferem identidade ao produto de uma região. No caso do café do Vale da Grama, o terroir proporciona cafés com notas de caramelo, mascavo, melaço, cana-de-açúcar e acidez cítrica.

Isso levou os Cafés do Vale da Grama a serem reconhecidos como Indicação Geográfica (IG) na modalidade de Indicação de Procedência (IP). O selo foi dado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em dezembro do ano passado e chancela que a região tem tradição e know-how na produção e cafés especiais, reconhecidos no último concurso, que premiou produtores de 3 categorias: café natural, cereja descascado e fermentado.

Confira os ganhadores

Pela categoria Natural o primeiro lugar ficou com a produtora Ângela Beatriz Cerri, com Arnaldo Alves Vieira, em segundo, Patrícia Guerra Moreira de Mendonça, na terceira colocação, Marco Antônio Bortolozo Júnior, em quarto, seguido por Marcelo Medeiros Biaco, Marco Antônio Pavan e Antônio Gabriel Taramelli, com a quinta, sexta e sétima colocação respectivamente.

Já pela categoria CD, o vencedor foi André Stein Carvalho Dias, seguido por Arnaldo Alves Vieira, Homero Teixeira de Macedo Júnior, Carlos Roberto Souza Dias, Lúcia Maria da Silva Dias, Orlando de Souza Dias e José Nilton Vasconcellos Meirelles.

Por fim, na categoria Fermentado, o vencedor foi Arnaldo Alves Vieira, seguido por André Stein Carvalho Dias, Ângela Beatriz Cerri, Patrícia Guerra Moreira de Mendonça, José Nilton Vasconcellos Meirelles, Adonis Cerri e Marcelo Medeiros Biaco.

ExpoVale e Voto Popular

O sábado também marcou a volta da ExpoVale, feira de produtos agropecuários, gastronomia, cultura e artesanato do Vale da Grama, que ocorreu das 9h às 17h na Praça Central de São Sebastião da Grama. Além de experimentar as geleias, compotas de frutas, pães e outras delícias da gastronomia local, os visitantes puderam conhecer o artesanato e degustar os cafés campeões do Concurso de Qualidade dos Cafés do Vale da Grama.

A Associação dos Cafeicultores aprovou a ExpoVale para montar um stand com “Os melhores cafés de cada categoria, segundo o jurado técnico” para a população experimentar e votar no seu predileto. Os cafés preferidos do público e que ganharam o troféu de campeão popular foram o de Marco Antônio Bortolozo Júnior, na categoria Natural, o de André Stein Carvalho Dias, pela categoria CD e o de José Nilton Vasconcellos Meirelles, na categoria Fermentado.

Resultado do trabalho e da tradição em família

A história da família Bortolozo com o café já tem mais de 100 anos, conforme contou o produtor Marco Antônio Bortolozo Júnior à reportagem da Gazeta de Vargem Grande. Em sua estreia no Concurso de Qualidade dos Cafés do Vale da Grama, o café produzido pela família conquistou o 4° lugar na categoria Café Natural, na avaliação dos jurados e o 1° lugar no voto popular, na ExpoVale.

“Venho há um ano trabalhando na melhoria do café, desde o início do ciclo da lavoura até o produto final, com o objetivo de participar do concurso pela primeira vez. Tínhamos certeza que conseguiríamos realizar um bom trabalho dentro do planejamento, mas não sabíamos como seria o resultado final no concurso. Graças a Deus, concluímos o planejamento completo com sucesso”, contou o produtor.

Ele explicou que atualmente, trabalha em todos os processos do café, desde a lavoura, até o produto embalado e pronto para os clientes. “Além de mim, meu pai Marco Antônio Bortolozo, e meu avô, Abílio Bortolozo, atuamos diretamente com nosso café”, disse.

“Meu avô Abilio comprou a propriedade no ano de 2000 e já havia uma lavoura plantada. Iniciamos a marca Café Especial São Bento em 2023, mas nossa história com o café vem desde 1900, quando meu tataravô Bernardi veio da Itália e começou a plantar café no Vale da Grama”, lembrou Juninho.

“Nesta semana, entre os dias 8 ao dia 10 estamos presentes no Biennial Origin Meeting 2025 em Morélia no México, semana que vem do dia 14 ao dia 18 estaremos na Feira do Empreendedor em São Paulo Expo, onde iremos lançar a safra premiada no concurso do vale da Grama”, adiantou o produtor à Gazeta.

Quem quiser experimentar o café premiado produzido pela família, pode entrar em contato pelo Instagram da marca, o @cafeespecialsãobento.