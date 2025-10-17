Espaço Evelyn reuniu centenas de crianças

O tradicional Espaço Evelyn foi realizado no domingo, dia 12, pela prefeitura. A festa é uma homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Durante a festa, as crianças se divertiram nos brinquedos infláveis e atividades esportivas, além de poder comer cachorro-quente, batata frita, pastéis, suco, sorvete, algodão-doce e pipoca. O evento contou com pintura facial para a garotada. Houve ainda corte de cabelo, aferição da pressão arterial. A animação musical ficou por conta de Gabé e no final, houve entrega de vários brinquedos às crianças. A reportagem da Gazeta esteve presente no evento, e as fotos estão disponíveis em suas redes sociais.

Fotos: Reportagem