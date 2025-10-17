Casa Dom Bosco celebrou Dia das Crianças

A Casa Dom Bosco realizou um dia especial para os meninos e meninas abrigados e atendidos pela entidade, para festejar o Dia das Crianças. Houve um almoço especial preparado pela equipe, depois passaram uma tarde na Salgateria Nira e encerraram o dia com a Noite do Hambúrguer, com direito a batata frita, refrigerante oferecido pelo Walter Lanches e doces enviados pela Aline Pazotti. O dia ainda teve bolo e presentes.