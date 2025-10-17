Festa do Sorvete da Casa Dom Bosco será dia 26 de outubro

A tradicional Festa do Sorvete da Casa Dom Bosco chega à sua sexta edição prometendo uma tarde repleta de diversão, doces e brincadeiras para toda a família. O evento beneficente acontece no dia 26, domingo, das 15h às 18h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), à Avenida Regato, nº 73, Centro.

Os ingressos do 1º lote custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos com a equipe da Casa Dom Bosco, bem como nos pontos de venda parceiros Oxigeniu’s e Vênus Moda. Crianças a partir de 3 anos pagam ingresso, e os menores de 8 anos devem estar acompanhados por um responsável, conforme orientações da organização.