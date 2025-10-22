Gustavo Tomásio estudante de Medicina fala da profissão

Gustavo de Oliveira Tomasio, 23 anos, estudante do 3º ano de Medicina na Unifae, em São João da Boa Vista, compartilhou sua trajetória e visão sobre o papel do médico na sociedade. “Desde criança sempre me imaginei sendo médico. A vontade de cuidar das pessoas e fazer a diferença na vida delas foi o que me impulsionou a correr atrás desse sonho. Hoje, já na metade do curso, sigo cada vez mais certo de que escolhi o caminho certo”, afirmou.

Sobre a formação, Gustavo destacou os desafios da medicina no Brasil, especialmente pela concorrência e pela necessidade de equilíbrio. “A formação exige muita dedicação, e hoje o mercado está cada vez mais competitivo. Conciliar teoria, prática e vida pessoal é um grande desafio. É preciso organização e equilíbrio”, observou.

Ainda sem ter escolhido uma especialidade, ele disse que começou o curso com interesse em pediatria, mas mantém a mente aberta. “Conforme vou passando pelas especialidades, vou aprendendo e vendo o que posso ou não seguir. Acredito que até o internato já terei decidido”, comentou. Para ele, “ser médico é muito mais do que tratar doenças. É cuidar de pessoas. É saber ouvir, acolher, respeitar e entender o paciente como um todo. Ser médico é ter empatia e compromisso com a vida, buscando sempre aliviar o sofrimento e promover o bem-estar”, afirmou.

Gustavo comentou sobre sua rotina intensa em São João da Boa Vista: “Ter que conciliar aulas, atendimento e estudo em casa é desafiador. Mas para tudo é possível e dá tempo… Com organização, a gente consegue”, disse. Para ele, a ética, a empatia e a humildade são fundamentais para a boa prática médica. “É importante saber ouvir o paciente, entender o que ele está sentindo e agir com sinceridade. Ser médico é ter responsabilidade com a vida e com o outro”, observou.

Com a chegada do Dia do Médico, ele reflete: “É um lembrete da importância dessa profissão e do impacto que ela tem na sociedade. Para nós, estudantes, é uma motivação para continuar estudando com propósito, lembrando o motivo que nos fez escolher essa jornada”, disse.

Pensando em seu futuro, Gustavo afirma: “Primeiro quero fazer minha residência e ganhar mais experiência na área que eu escolher. Depois disso, tenho vontade de voltar e poder contribuir com a cidade”, adiantou. Ele deixa uma mensagem de admiração aos profissionais da área: “Meu respeito e admiração por todo o esforço e dedicação que a profissão exige diariamente.” E aos que sonham com a medicina, conclui: “É desafiadora, mas também é uma das formas mais bonitas de cuidar e transformar vidas”, finalizou.