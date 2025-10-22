Ângelo Paluan, recem formado em Medicina fala da profissão

Ângelo Nascimento Paluan, 24 anos, recentemente se formou em medicina pela Uninove de Bauru e atualmente tem se especializado em ortopedia. Ele compartilhou suas experiências iniciais na carreira e seus planos futuros. O médico define esse momento como “a sensação de estar começando uma nova fase da vida, com mais responsabilidade, mas também com mais clareza sobre o caminho que quero seguir”, comentou.

Seu interesse pela medicina surgiu ainda na infância, motivado pela curiosidade sobre o corpo humano e o desejo de ajudar os outros. “Sempre me chamou atenção a capacidade de entender como cada coisa funciona e poder auxiliar os demais com esse conhecimento. Era um sonho de infância que, com muito esforço, hoje se realiza”, afirmou.

Segundo ele, a escolha pela ortopedia veio naturalmente, unindo afinidade com o esporte e interesse pelo funcionamento biomecânico. Atualmente residindo em Arapongas (PR), onde faz especialização, ele comentou que pretende complementar sua formação com pós graduação em nutrologia. “Acredito que a combinação entre ortopedia e nutrologia pode proporcionar uma abordagem mais eficiente, especialmente para quem busca qualidade de vida e recuperação funcional”, avaliou.

Ângelo reconhece que o caminho foi desafiador, especialmente pela distância da família e pelos impactos da pandemia da Covid-19. “A pandemia mostrou que, apesar das falhas, a medicina tem avançado. Algo que poderia levar décadas, conseguimos controlar em poucos anos graças ao desenvolvimento científico”, disse. Para ele, o Dia do Médico é um momento importante. “É uma data para lembrar a importância do nosso papel no cuidado com a vida e na construção de uma sociedade mais saudável.”

O médico planeja concluir a residência em ortopedia, fazer pós-graduação em nutrologia e talvez um mestrado, sem descartar o retorno à sua cidade natal. “Com certos auxílios, Vargem pode ser um ponto de moradia e crescimento profissional, tanto na área de consultório quanto na parte cirúrgica”, observou.

Aos futuros médicos, deixa um conselho: “A medicina exige atualização constante. Aconselharia a focar em se especializar e se diferenciar o máximo possível. Isso faz toda a diferença no atendimento e na trajetória profissional”, afirmou.