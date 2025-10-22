Gente e Fatos

Antônio Fermoselli comemora 88 anos

A família de Antônio Fermoselli Neto esteve reunida nesta quarta-feira, dia 15, festejando seus 88 anos de vida. Sr. Antônio recebeu junto à esposa Maria, o carinho das filhas Sueli, Sandra, Silvia, Sônia e Silmara, dos netos, bisnetos, genros e demais familiares. Sr. Antônio já foi vereador em Vargem Grande e teve seu nome reconhecido como O Veterano no time de futebol da cidade

Bodas de esmeralda de Maria e Carlos

O casal Maria do Carmo de Carvalho Rosalin e Carlos Alberto Rosalin comemora neste domingo, dia 19, 40 anos de casamento quando recebe os cumprimentos dos filhos, noras, neto e demais familiares

Matheus Ferreira

Matheus Ferreira Campos festeja seu 10º aniversário na quarta-feira, dia 22, quando recebe os parabéns da mãe Samira, dos avós Vitar e Vitor, dos tios Sabrina e Alexandre, demais familiares, amigos e colegas da equipe Hwarangdo de taekwondo

Giulia e Yasmin Fermozele Cadini

As irmãs gêmeas, estudantes de Biomedicina, Giulia e Yasmin Fermozele Cadini, fazem aniversário nesta terça-feira, dia 21, e recebem o carinho dos pais Rosângela e Ricardo, da irmã Isabella e de seus namorados Guilherme Cheavegati e Guilherme Fiorini, de seus familiares e dos muitos amigos

Moacir Cabeleireiro

O cabeleireiro Moacir Rodrigues de Lima, aniversariante deste sábado, dia 18, recebe os parabéns da esposa Fátima, das filhas Amanda, Ana Lígia e Aniela Carolina, dos genros Leandro, Albâni e Reginaldo, dos netos Wesley, Renato, Vinícius, Helloa, Andrey, Maria Carolina e Isaque e dos bisnetos Sophia, Emanuely, Samuel James e Helena, dos amigos, clientes e equipe de trabalho

Nasceu Thalita Aurora

Nasceu Thalita Aurora, filha do casal Bruna Machado e Ângelo Pereira Severino, no Hospital CAISM em Campinas, na quinta-feira, dia 9, pesando 3.410kg e medindo 49 cm. Felizes com a chegada de Thalita, os avós Rosa Nogueira Machado e Luís Antônio Machado, pelo lado materno e Zildir Pereira pelo lado paterno. Também estão curtindo muito a chegada de Thalita, seus irmãos Bernardo, Arthur Henrique e Laís Helena