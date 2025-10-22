Patrícia Morandin, Referência em Vargem em odontopediatria agora também atende novo segmento

Com mais de 30 anos de experiência, Patrícia Morandin, uma das pioneiras em odontopediatria em Vargem Grande do Sul e referência na área, agora oferece uma grande novidade em seu consultório: atendimentos em estética visual, após sua especialização em harmonização facial.

Formada pela Unifernas onde também concluiu residência em odontopediatria atendendo o público infantil, Patrícia trouxe a Vargem Grande do Sul o atendimento especializado para crianças. “Atuo como dentista há 30 anos e tive a honra de ser a primeira profissional vargengrandense a trazer a odontopediatria para o nosso município. Poderia ter escolhido qualquer outra área da odontologia, mas o atendimento com crianças me escolheu”, disse.

Segundo Patrícia, sua facilidade em compreender as crianças contribuiu para essa jornada. “Parece que entendia diretamente a linguagem deles, independente da idade”, comentou. Patrícia explica que desde a faculdade, entendeu que seu propósito era trabalhar com esse público. “Gostava de atender a criança e também lidar com a parte desafiadora que envolve suas ansiedades. Isso foi um dos motivos que me fez a escolher a odontopediatria e o que me faz escolher todos os dias”.

Carreira e especializações

“Quando iniciei esse trabalho, meu objetivo era criar um espaço de cuidado verdadeiro para as crianças, com um atendimento acolhedor, que ensina e previne, desde o primeiro dente”, recordou. Depois, percebendo a necessidade de evolução para seguir atendendo seu público, cursou a especialização em ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia. “Pois a grande maioria das crianças vinha acompanhada de problemas ósseos na arcada, precisando assim de aparelhos ortopédicos”.

“Hoje, sigo honrada em acompanhar tantas famílias e contribuir para nova geração com melhor saúde bucal. Tudo isso não foi apenas um marco em minha trajetória, é um compromisso com a saúde e o bem-estar dos pequenos que confiam em mim”, afirmou.

Harmonização Facial



Com formação sólida e anos de experiência no atendimento clínico e no cuidado com a saúde bucal infantil, a profissional une à sua prática, os conhecimentos adquiridos na área da estética facial, visando promover bem-estar, equilíbrio e valorização da beleza natural em seus pacientes.

Assim, recentemente realizou a especialização em harmonização facial (HOF), uma área que vem ganhando destaque na odontologia moderna. Com isso, seu consultório passa a oferecer uma gama de procedimentos estéticos voltados ao público adulto, com foco em estética facial, rejuvenescimento e autoestima.

“Sou apaixonada por cuidar de sorrisos desde cedo. Agora, também posso ajudar meus pacientes a se sentirem ainda mais confiantes e felizes com sua aparência como um todo”, afirmou.

