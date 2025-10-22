Desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez se aposenta

O presidente da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, de família vargengrandense, recebeu em sessão especial realizada na segunda-feira, dia 13, homenagens de magistrados, familiares, amigos e servidores em razão de sua aposentadoria após 43 anos de dedicação à magistratura. A sessão especial foi conduzida pelo presidente do TJSP, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, na presença de integrantes do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e de inúmeros magistrados.

“O desembargador Cortez é a competência em pessoa. Ele muito fez pelo Judiciário de São Paulo. É um exemplo de prestação jurisdicional no Tribunal, como foi no 1º Grau. Hoje, reverenciamos uma carreira impoluta, feita passo a passo, sempre com muita sabedoria. Ele devolve a toga com a mesma transparência com que a recebeu há mais de quatro décadas”, declarou o presidente Fernando Antônio Torres Garcia na abertura da homenagem, parabenizando os familiares do homenageado presentes na sessão.

Integrante afastado da 10ª Câmara, o presidente da Seção de Direito Público, desembargador Ricardo Cintra Torres de Carvalho, agradeceu ao colega por sua paciência, delicadeza e cuidado com que atua nos processos. “Foram quase 20 anos trabalhando juntos na 10ª Câmara. O desembargador Cortez sempre se destacou por suas qualidades pessoais e técnicas. Foi um privilégio ter atuado com esse grupo de magistrados por tanto tempo”, disse.

Em seguida, o homenageado recebeu os cumprimentos dos colegas da 10ª Câmara de Direito Público. “O desembargador Cortez enfrentou muitos desafios, sempre com serenidade, discrição, espírito de Justiça e competência”, destacou o desembargador Antônio Carlos Villen. Já o desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia frisou o aprendizado recebido com o colega. “Em nenhum momento ele perdeu a compostura. Isso me trouxe um grande aprendizado sobre como ver a Justiça: com firmeza e com serenidade”, disse. O exemplo e a boa acolhida também foram lembrados pelos demais integrantes do colegiado, o desembargador Marcelo Semer e o juiz substituto em 2º Grau Marco Antônio Martin Vargas, que desejaram felicidades ao presidente da câmara.

Inúmeros magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo estiveram na sessão para prestigiar o colega, entre eles o presidente do TJSP no biênio 2022/2023, desembargador Ricardo Mair Anafe; o presidente da Seção de Direito Público no biênio 2022/2023, desembargador Wanderley José Federighi; o presidente da 6ª Câmara de Direito Público, desembargador Sidney Romano dos Reis; a desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani; e o futuro integrante da 10ª Câmara, desembargador José Eduardo Marcondes Machado. Todos destacaram a excelente convivência e exemplo deixado por Antônio Celso Aguilar Cortez. “Ele sempre foi absolutamente sereno: educado, gentil e de fino trato. Isso, na Magistratura, se revelou desde a 1ª instância. Cortez fez seu nome em cima dessa serenidade e do seu conhecimento – e isso tudo sem que ele precisasse falar muito”, elogiou o desembargador Ricardo Anafe.

Falando pelo Ministério Público de São Paulo, e também como amiga de longa data, a procuradora de Justiça Natália Fernandes Aliende da Matta enalteceu a atuação do desembargador, com quem compartilhou diversos momentos importantes. “E quis o acaso que, desde 2020, eu fosse designada para atuar na 10ª Câmara. Assim, além do amigo, pude conhecer também o juiz ponderado, ético e totalmente justo”, afirmou.

O desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, irmão do homenageado, agradeceu o apoio e incentivo incondicionais: “Fiz Direito seguindo seus passos, e porque professamos os mesmos valores de solidariedade e integridade. Celso sempre foi um grande exemplo”, afirmou. O filho, Luiz Paulo Torres Aguilar Cortez, agradeceu as palavras dirigidas ao pai e destacou a dedicação à Magistratura, retidão e honestidade. “Somos três filhos. Todos seguimos a carreira do Direito por conta do exemplo do meu pai, e buscamos dar o melhor para a sociedade, como meu pai e minha mãe nos ensinaram”, reforçou.

Emocionado, o desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez agradeceu a presença de todos e relembrou momentos importantes da carreira no maior Tribunal de Justiça da América Latina. “A emoção já me ocupou desde o momento em que marquei a data de minha aposentadoria. Fiz uma carreira que me satisfez. Conheci gente muito boa e fiz grandes amizades. Tive sempre a sensação de que estava prestando um serviço público de qualidade à população e, por isso, sou imensamente grato”, declarou.

Também prestigiaram a sessão os desembargadores Artur Cesar Beretta da Silveira (vice-presidente do TJSP), Heraldo de Oliveira Silva (presidente da Seção de Direito Privado) e Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha Filho (presidente da Seção de Direito Criminal); a esposa do homenageado, Ana Maria Torres Pinto Aguilar Cortez; os filhos Maria Eugênia Torres Pinto Aguilar Cortez e Anna Carolina Torres Aguilar Cortez; o irmão José Alberto Aguilar Cortez; os netos Chloe Parris Cortez, Nicolas Parris Cortez e João Eduardo Maluf Cortez; as cunhadas Beatriz Andrade Cortez e Beatriz Poggio Cortez; e o genro Fábio Belizia Maluf.

Fotos: TJ – SP

Antônio Celso Aguilar Cortez

Nasceu em 1950, em Casa Branca. É bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, turma de 1973. Ingressou na Magistratura em 1982, como juiz substituto da 34ª Circunscrição Judiciária, com sede em Piracicaba. Também atuou nas comarcas de General Salgado, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo e na Capital. Foi promovido a juiz do 2º Tribunal de Alçada Civil em 2003. Em 2005, assumiu o cargo de desembargador do TJSP. Integrou o Órgão Especial entre 2017 e 2021.

O desembargador teve atuação importante para a instalação da 2ª Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul. Criada em 2000, a 2ª Vara só foi instalada em 2012, após intensas reuniões, envolvendo membros do TS-SP, da Justiça de Vargem Grande do Sul, da prefeitura e de deputados que apoiaram a cidade. A participação do desembargador Celso Aguilar Cortez foi fundamental para que a Comarca tivesse a 2ª Vara instalada, conforme destacou o então prefeito Amarildo Duzi Moraes na época.