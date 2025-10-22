Prefeitura de São José do Rio Pardo anuncia 130 vagas em concurso e prorroga seleção de estagiários

A Prefeitura de São José do Rio Pardo anunciou a abertura de um novo concurso público com 130 vagas, sendo 65 para início imediato e 65 para cadastro reserva, contemplando cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades incluem funções como advogado, arquiteto, assistente social, professores de diversas disciplinas, médicos (clínico geral, cardiologista, pediatra, entre outros), além de outros cargos efetivos e temporários. O edital deve ser publicado em breve, já que a licitação para contratação da banca organizadora foi aberta em setembro deste ano.

Paralelamente, estão abertas as inscrições para um processo seletivo simplificado para a vaga de advogado, com uma vaga imediata e cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.905,41, mais vale-alimentação. Os candidatos devem possuir ensino superior em Direito e estar inscritos na OAB.

Além disso, o município prorrogou até o dia 27 de outubro de 2025, às 12h, o prazo para inscrições no Processo de Seleção Pública de Estagiários, voltado a estudantes do ensino técnico ou superior. Os interessados devem manter o cadastro atualizado no portal do CIEE e salvar o número de WhatsApp da instituição (3003-2433) para receber comunicados.

Mais informações podem ser acessadas pelo site oficial da prefeitura: saojosedoriopardo.sp.gov.br.