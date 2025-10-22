Câmara de São João da Boa Vista abre concurso público com salários de até R$ 7,3 mil

A Câmara Municipal de São João da Boa Vista, publicou no dia 29 de setembro, o Edital nº 01/2025, referente à abertura de Concurso Público para preenchimento de vagas em três cargos: Auxiliar Legislativo, Analista Legislativo e Procurador Jurídico.

Os salários variam de R$ 2.399,81 a R$ 7.392,69, além de auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 614,02. A jornada semanal para todos os cargos será de 40 horas.

Para o cargo de Auxiliar Legislativo, exige-se Ensino Médio completo. A remuneração será de R$ 2.399,81 e o valor da inscrição é de R$ 60,00.

Já o cargo de Analista Legislativo requer Ensino Superior completo, com diploma reconhecido pelo MEC. O salário é de R$ 5.340,59 e a taxa de inscrição é de R$ 75,00.

O cargo de Procurador Jurídico exige graduação em Direito com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração mensal será de R$ 7.392,69 e a inscrição custa R$ 75,00.

As inscrições estarão abertas até 13 de novembro de 2025, e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Câmara. A prova objetiva está prevista para o dia 14 de dezembro de 2025 (domingo).

O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta no site oficial da Câmara, no endereço:

👉 www.saojoaodaboavista.sp.leg.br/transparencia/recursos-humanos/consursos/concurso-no-001-2025