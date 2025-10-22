PAT de Vargem Grande divulga novas vagas de emprego

Oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que ultrapassam os R$ 2 mil. Interessados devem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador ou o Poupatempo de Vargem Grande do Sul

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Vargem Grande do Sul divulgou nesta semana novas oportunidades de emprego para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiências. As vagas são para atuação tanto no próprio município quanto em cidades da região, como Casa Branca e São José do Rio Pardo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.649,12 e R$ 2.300,00, com alguns cargos oferecendo benefícios e adicionais.

Ao todo, são mais de 35 vagas disponíveis, com destaque para áreas como construção civil, produção industrial, transporte e setor rural. Candidatos interessados devem comparecer ao PAT de Vargem Grande do Sul, localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 924, no Centro. Informações adicionais também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3641-9000.

Vagas disponíveis no PAT

Entre as oportunidades ofertadas está a de Engenheiro de Produção, para atuar na cidade de Casa Branca. A vaga exige ensino superior completo, experiência prévia, conhecimento em softwares CAD e CAM, além de carteira de habilitação nas categorias A e B. O salário será combinado diretamente com o contratante.

Já em Vargem Grande do Sul, há uma vaga para Lavador de Ônibus, exigindo ensino fundamental completo e experiência na função. Também está disponível uma vaga para Motorista de Fretamento, que requer ensino fundamental, experiência e carteira de habilitação categoria D.

Na área de construção, há cinco vagas para Ajudante de Obras, com salário de R$ 1.814,30 mais benefícios. Candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência na área. Outra vaga bastante procurada é a de Servente Rural, com 20 posições abertas. O salário é de R$ 1.649,12 mais benefícios, sendo necessário ter ensino fundamental e experiência.

Para quem busca oportunidades na área industrial, o PAT oferece quatro vagas para Operador de Rolo, com remuneração de R$ 2.245,72 e benefícios. A função exige ensino fundamental e carteira de habilitação categoria D, mas não requer experiência prévia.

Outras vagas incluem:

Auxiliar Almoxarifado (1 vaga – R$ 2.300,00)

Ensino médio completo, sem necessidade de experiência, mas com CNH A

Auxiliar de Produção (1 vaga – salário a combinar)

Para São José do Rio Pardo, requer ensino fundamental e experiência

Auxiliar de Cozinha (1 vaga – salário a combinar)

Necessário ensino fundamental e experiência.

Auxiliar de Linha de Produção (2 vagas – R$ 1.816,00 + insalubridade)

Requer ensino médio completo, sem experiência.

Como se candidatar

Os interessados devem se dirigir até o PAT de Vargem Grande do Sul integrado ao Poupatempo da cidade. A unidade funciona na Rua Coronel Lúcio, nº 924, no Centro. O atendimento pode ser agendado ou realizado por ordem de chegada, dependendo da demanda diária. Para mais informações, o telefone de contato é (19) 3641-9000.