Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Vicentina Teixeira Ribeiro, aos 73 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixou os filhos Fernanda e Ezequiel; os netos Mariana, Bruna, Marília e Vitor; e os bisnetos Heitor e Isis. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Clemente Fermosele, aos 57 anos de idade, no dia 12 de outubro. Residia na Vila Polar; deixou a esposa Sônia Lúcia Ventura Fermosele; os filhos Rodrigo, Tais e Carolina; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rubens Gambaroto, conhecido por Binho Gambaroto, aos 83 anos de idade, no dia 12 de outubro. Residia no Centro; deixou a esposa Irani Souza Vieira Gambaroto; o filho Ricardo e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alex Edival Tabarim, aos 45 anos de idade, no dia 13 de outubro. Residia em São João da Boa Vista; deixou a esposa Aline; e os filhos Willian, Lucca e Lívia. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Terezinha Carioca Jerônimo, aos 92 anos de idade, no dia 15 de outubro. Residia no Centro; deixou os filhos Ana Alice, Ivone, Vera, Francisca, Brasilina, José Carlos, Marcos, Cristiana e Robson; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Olinda Aparecida Barbier de Almeida, aos 78 anos de idade, no dia 15 de outubro. Residia na Cohab I; era viúva de Benedito de Almeida, deixa os filhos José, Acácio, Márcia, Silvania, Benedito, Gilmara, Elisangela e Danieli; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonel Balbino, aos 61 anos de idade, no dia 16 de outubro. Residia no Jardim Canaã; deixou os filhos Leonel, Gabriel e Leonardo. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida de Jesus Moura, aos 77 anos de idade, no dia 16 de outubro. Residia na Vila Polar; deixa o marido Lázaro Marino de Moura e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Fátima Machado Anicézio, aos 71 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixou as filhas Alessandra, Anderson e Adriano; genro; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ademir Fagan, aos 75 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixou a filha Aline; o genro Daniel e o neto Leonardo. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.

Faleceu Maria Benedita Zenaide Simões, aos 85 anos de idade, no dia 13 de outubro. Deixou os filhos Rosemeire, Romildo, Cenira, Roseli, Antônio, Celso, Simone e Marcílio. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Orlanda Negrini Borges, aos 65 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixou o pai Alberto Negrini; o marido Geraldo Aparecido Borges; os filhos Luciano, Daniel e Ezequiel – era mãe também de Israel – já falecido; deixou também noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adilson Fadel, aos 71 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou os irmãos Maria Helena, Edna, Valdeci e Marinilce; sobrinhos e cunhados. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cleusa de Jesus Gomes, aos 65 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixou os filhos Tamiris e Leonardo; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alaíde Maria da Silva Falasca, aos 68 anos de idade, no dia 16 de outubro. Deixou os filhos Tader, Leda e Fernando; noras; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adriano Andreaci da Luz, aos 49 anos de idade, no dia 16 de outubro. Deixou a mãe Luzia Carlota Andreaci da Luz; os filhos Lucas e Maria Eduarda; e o irmão Cláudio. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Itobi

Faleceu Zuleide do Carmo Valverde Silva, aos 72 anos de idade, no dia 14 de outubro. Deixou a filha Rosana e o genro Jeremias. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.