Clube Francês

Por Mario Poggio Junior

O Jornal “A Imprensa”, em sua edição de 15 de agosto de 1954, noticiou o ingresso da professora efetiva de francês Lázara Apparecida Buschinelli (foto), licenciada em línguas neo-latinas por faculdade de filosofia, ciências e letras.

A professora “Lazinha Buschinelli”, com muita competência, logo mostrou para o que veio e em 27 de março de 1956 (menos de 20 meses), criou o Clube de Francês, com reuniões às quartas-feiras.

Sua finalidade era estimular o gosto pelo estudo da língua, esclarecer dúvidas de estudantes e divulgação do país e seus monumentos.