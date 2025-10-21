A gatinha Chantilly é destaque desta semana na coluna Momento Pet. Chantilly foi adotada em agosto de 2025 pela família de Ana Aliende Barbieri. A gatinha não tem raça definida.

“Sempre quis ter gatinhos e sempre amei, e quando Chantilly chegou fiquei muito feliz”, contou Ana.

Além dos cuidados do dia a dia, Chantilly tem ração e saches todos os dias, e também muito carinho e abraços da família.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286