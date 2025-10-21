Painel: SAE com nova estrutura

Despedida

O juiz Christian Robinson Teixeira usou suas redes sociais para comunicar sua despedida da Comarca de Vargem Grande do Sul. Em seu perfil, ele postou fotos com a equipe do Fórum e lembrou que estava à frente da 2ª Vara de Vargem Grande do Sul desde a sua instalação, em 2012. “Agradeço imensamente a todos que estiveram comigo nesta jornada de 13 anos. Ciente de minhas múltiplas imperfeições, me alenta a certeza de que sempre agimos – trabalhando em equipe – com boa vontade e com a inequívoca intenção de acertar. Se e quando erramos, foi de fato por ignorância. Nunca por má vontade ou má-fé”, escreveu o juiz que irá atuar em Leme.

Emendas para custeio

Durante audiência pública para debater o Orçamento de 2026, o vereador Gustavo Bueno (PL) observou que o Legislativo Municipal não pode apresentar emendas impositivas destinadas a custeio das entidades assistenciais da cidade. Ele questionou que se na esfera estadual e na União essa destinação é possível, por qual razão vereadores não poderiam. Disse que seria uma iniciativa um debate nesse sentido, uma vez que é para custeio que as entidades mais precisam de recursos.

SAE com nova estrutura

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) enviou à Câmara projeto de Lei que visa repartir a gestão do Serviço autônomo de Água e Esgoto em dois. Ao invés de um único cargo de superintendente, a autarquia passará a ter um superintendente Técnico-Operacional e um cargo de superintendente Administrativo-Financeiro. O atual cargo de superintendente, ocupado por Celso Bruno, será extinto. Os dois novos cargos também serão de livre nomeação. Resta saber se Celso Bruno será mantido em uma das novas posições e quem poderá ser a segunda pessoa indicada pelo prefeito Celso Ribeiro.

Tarcísio na frente

Divulgada nesta semana, a nova rodada do levantamento do instituto Paraná Pesquisas com eleitores de São Paulo reforçou o favoritismo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo do estado. Segundo os resultados, ele seria reeleito com facilidade. Caso Tarcísio decida pela disputa à presidência, os nomes que apontam na liderança são o de Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, e Márcio França (PSB), ex-governador e atual ministro do governo Lula (PT).