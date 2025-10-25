Casa Branca celebra 211 anos com programação cultural e eventos

Desfile Cívico e Encontro de Corais marcam as comemorações do aniversário da cidade neste fim de semana

Casa Branca comemora neste sábado, dia 25 de outubro, seus 211 anos de história, tradição e identidade cultural. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Turismo, preparou uma programação especial que envolve a participação da comunidade e valoriza as manifestações artísticas e cívicas locais. Entre as atividades, destacam-se o Desfile Cívico de aniversário e o Encontro de Corais, que prometem movimentar o fim de semana com arte, emoção e espírito de pertencimento.



As comemorações têm início neste sábado, 25 de outubro, com o tradicional Desfile Cívico, a partir das 8 horas da manhã. O evento reunirá escolas, instituições, grupos culturais e autoridades, em uma homenagem à trajetória do município e à alegria do povo casa-branquense. O Departamento de Turismo convida especialmente os amantes da fotografia para registrarem os momentos mais marcantes do desfile. Com o mote “Caçadores de Cliques”, a ação propõe reunir fotógrafos amadores e profissionais para captar olhares, detalhes e emoções que expressem a identidade e a história da cidade.



Segundo a organização, a iniciativa busca envolver a população em um registro coletivo e afetivo das comemorações. “Queremos eternizar esse momento por meio das lentes da nossa comunidade. Cada clique é uma forma de contar a história de Casa Branca e valorizar quem faz parte dela”, destacou a equipe do Departamento de Turismo em comunicado oficial.



As celebrações continuam neste domingo, 26 de outubro, com o Encontro de Corais, às 18 horas, no Salão Nobre da Escola Estadual “Dr. Francisco Thomaz de Carvalho” (Instituto), localizado na Praça Dr. Carvalho, 281. O evento reunirá o Coral Municipal de Casa Branca e grupos convidados das cidades de Guaxupé, Pirassununga e São João da Boa Vista, proporcionando ao público um espetáculo de vozes e harmonias que reforça a integração cultural entre os municípios da região.



Com uma programação que une música, tradição e participação popular, o aniversário de 211 anos de Casa Branca se consolida como um momento de celebração coletiva. Mais do que comemorar o tempo passado, a cidade busca, com suas atividades, fortalecer o sentimento de comunidade e renovar o compromisso com a preservação de sua história e de suas expressões culturais.