Corrida Outubro Rosa em Casa Branca será neste domingo

Casa Branca se prepara para receber, neste domingo, dia 26, a 5ª Corrida Outubro Rosa. O evento, que busca unir a prática esportiva à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, terá percurso de 5 quilômetros e promete ser a “prova mais plana da região”, segundo os organizadores. As inscrições já estão encerradas e a corrida contará com a participação de mais de 200 pessoas.
A largada será realizada na Rua Álvaro Gama Pantoja, nº 85, em frente à sede da Associação de Combate ao Câncer de Casa Branca, entidade beneficiada com o valor integral das inscrições. Todo o montante arrecadado será revertido para apoiar as ações da instituição, que há anos presta assistência a pacientes e famílias em tratamento oncológico no município.
Além de incentivar hábitos saudáveis e promover a solidariedade, a corrida também contará com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. Os vencedores receberão R$ 1.000,00 (1º lugar), R$ 500,00 (2º lugar), R$ 250,00 (3º lugar), R$ 100,00 (4º lugar) e R$ 50,00 (5º lugar). Os apoiadores da corrida são as empresas Alarcom Segurança Eletrônica, Telcom Internet, Linda Calçados, Absoluta, Sicoob Crediçucar, Dias Auto Peças, Cantinho dos Calçados, Telcom Internet, Super NSA e Cooperativa do Objetivo.
A iniciativa
A Corrida Outubro Rosa, de Casa Branca, é uma iniciativa de três amigos, Samuel da Silva Cipolini, Sidney Ferreira da Silva e Renata Argeri Ribeiro, junto com a Associação de Combate ao Câncer de Casa Branca, dirigida por Josana Monteiro Gozzo.
“A ideia surgiu em 2021, quando minha filha foi diagnosticada com um câncer linfoma de Hodgkin.
Como nós tínhamos um grupo de corrida, eu fiz a intenção de fazer correndo o percurso da igreja de Tambaú até Casa Branca, um total de 28 km. Os amigos se uniram pra fazer junto o percurso, resolvemos colocar a arrecadação pra ajudar a associação e nesse ano, arrecadamos R$ 3.500,00”, contou Renata, lembrando que a arrecadação foi revertida à Associação, que atende 200 pessoas cadastradas.