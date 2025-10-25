Orquestra de Câmara Vereda Cultural faz concerto neste domingo

A quinta apresentação da Série de Concertos nas Igrejas, da Orquestra de Câmara Vereda Cultural, acontece neste domingo, 26 de outubro, às 17h, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul, com entrada gratuita.

Com estreia em agosto deste ano, a Série de Concertos nas Igrejas com a Orquestra de Câmara Vereda Cultural, já realizou quatro apresentações em Águas da Prata, cidade sede do grupo, e em São João da Boa Vista. Em Vargem, a Orquestra já esteve se apresentando na Igreja Matriz de Sant’Ana em 2021, e agora retorna para a cidade, dessa vez, na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

“Seguimos na missão de levar a música erudita para as cidades do interior e persistindo em democratizar a música erudita. O que nos motiva é o nosso público: todas as pessoas que esperam ansiosamente pelas apresentações e que saem encantadas com as músicas, elevados através da acústica das igrejas”, comentou Vanessa Hanhela, violinista e coordenadora do projeto.

Segundo os organizadores, neste ano, na escolha dos locais das apresentações, a orquestra privilegiou igrejas de bairros onde o grupo ainda não esteve presente, levando música para mais pessoas. No concerto deste domingo serão executadas composições de Händel, Mozart, Bach e Vivaldi.

Após o concerto deste domingo, em Vargem, a orquestra se apresentará em Aguaí, no dia 23 de novembro, às 19h, na Paróquia São Benedito. No dia 7 de dezembro, a apresentação será na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, às 20h. O último concerto previsto será no dia 21 de dezembro, em Águas da Prata, às 19h30, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Sra. de Lourdes.

A orquestra

A Vereda Cultural é uma realização do Ministério da Cultura, com patrocínio da BRF, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e conta com o apoio da Fazenda da Prata, Boca do Leão e Fazenda Alegre.