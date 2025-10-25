Caminhão roubado é localizado abandonado em Casa Branca

Na madrugada do dia 23, a Polícia Militar de Casa Branca localizou um caminhão roubado no km 227 da Rodovia SP-340, na região do Horto Areia Branca.

Após receber sinal de rastreamento do veículo, produto de roubo registrado em Batatais no mesmo dia, equipes da Polícia Militar, em conjunto com o Comando de Força Patrulha e Grupamento de Polícia, deslocaram-se até o local indicado.

O caminhão Volvo FH 540 6x4T, cor branca, do município de Matão, foi encontrado abandonado, trancado e com danos no interior, em meio à vegetação. O perímetro foi preservado até a chegada da perícia técnica, que realizou os procedimentos de praxe.

O veículo permaneceu sob a responsabilidade de uma testemunha até a chegada do proprietário, que não compareceu ao local. A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial, sem registro formal devido à ausência do proprietário.