AAMA realizará bazar beneficente nesta sexta e sábado

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul está enfrentando um aumento significativo nas despesas com os animais resgatados e faz um apelo à população para ajudar a manter o trabalho da entidade. Para arrecadar recursos, a Associação promoverá um bazar beneficente nesta sexta-feira e sábado, das 9h às 17h, na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, Jardim São José.

De acordo com Evania presidente da AAMA, os gastos com ração, medicamentos, atendimento veterinário e demais cuidados têm aumentado constantemente. Entre os animais acolhidos está uma porquinha de aproximadamente 18 a 19 anos, que necessita de cuidados especiais e gera custos elevados com alimentação e manutenção. Além disso, novos resgates também contribuíram para o aumento das despesas. Evania informou ainda que, diante da escassez de doações, tem precisado comprar roupas e outros produtos para manter o bazar abastecido.

A população pode colaborar doando roupas, calçados, objetos pessoais, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos, ração e medicamentos. As doações podem ser entregues na Rua do Rosário, 220, em frente à OAB.

Toda a renda obtida com o bazar é revertida para os cuidados com os animais acolhidos pela Associação. A AAMA reforça que toda ajuda é bem-vinda e convida a comunidade a visitar o bazar e contribuir para que o trabalho de proteção e resgate dos animais continue sendo realizado.