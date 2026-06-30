Classificados

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Rua do Rosário está interditada
Prefeitura avalia estrutura de ponte interditada após trincas e movimentação na base em Vargem GrandeA equipe da prefeitura de Vargem Grande do Sul segue avaliando as condições estruturais da ponte localizada na Rua do Rosário, esquina com a Avenida...
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Cleusa Maria de Oliveira, aos 73 anos de idade, no dia 19 de junho. Cleusa residia no Jardim Santa Marta, deixa os filhos Cláudia, Valdirene, Valdinei, Welinton, Valéria e Valdiléria, noras, genros, netos e demais familiares. Seu sepultamento...
AAMA realizará bazar beneficente nesta sexta e sábado
A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul está enfrentando um aumento significativo nas despesas com os animais resgatados e faz um apelo à população para ajudar a manter o trabalho da entidade. Para arrecadar recursos,...