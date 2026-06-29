SP abre concurso para 2 mil soldados da PM

O Governo de São Paulo publicou recentemente, no dia 3 de junho, o edital para concurso público destinado à contratação de dois mil soldados da Polícia Militar. As inscrições tiveram início no dia 15 de junho e seguem até 21 de agosto, pelo site da Fundação Vunesp, organizadora do processo seletivo. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.482,51.

A iniciativa integra o programa de fortalecimento das forças de segurança do estado, com meta de viabilizar 26 mil novos policiais na atual gestão. Desde janeiro de 2023, 16.279 policiais civis e militares concluíram a formação e já atuam nas ruas. Outros 2.220 profissionais seguem em formação, entre eles 1.185 soldados e 561 alunos-oficiais da PM e 474 delegados da Polícia Civil. Com o novo edital, chegam a 5.691 as vagas de concurso em andamento nas forças de segurança, além de outras 2.397 já autorizadas.

Para participar, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos de idade e cumprir os critérios mínimos de altura: 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens. É necessário também estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para a posse. As provas poderão ser aplicadas em 51 municípios, sendo 37 cidades paulistas e 14 em outras regiões do país. O processo seletivo compreende cinco etapas: prova de conhecimentos, exame de aptidão física, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.

Além das vagas para soldados, o governo mantém concurso em andamento para 200 vagas de alunos-oficiais da PM. As inscrições seguem abertas até 15 de julho. Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, com duração de quatro anos e remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado e no portal da Vunesp.