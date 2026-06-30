Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Cleusa Maria de Oliveira, aos 73 anos de idade, no dia 19 de junho. Cleusa residia no Jardim Santa Marta, deixa os filhos Cláudia, Valdirene, Valdinei, Welinton, Valéria e Valdiléria, noras, genros, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tereza Lemes Leite, aos 71 anos de idade, no dia 20 de junho. Tereza deixa filhas, genros, netos, bisneto e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jairo Brandão de Almeida, o Jair, aos 37 anos de idade no dia 19 de junho. Jairo residia em Araraquara, deixa os pais Marinalva Brandão dos Santos e Lourenço Ferreira de Almeida, a esposa Lígia Maria da Silva, os filhos Luís Miguel e José Guilherme e demais familiares. Após velório realizado no Cemitério Parque das Acácias, seu corpo foi trasladado para Paratinga-BA, onde foi sepultado.

Faleceu Joel Ramos, aos 86 anos de idade, no dia 22 de junho. Joel era viúvo de Julieta Cândido Ramos, deixa os filhos Ricardo e Eduardo, noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Alice da Silva, aos 78 anos de idade, no dia 22 de junho. Maria Alice deixa filhos, genros, netos e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jair Aparecido de Oliveira, aos 71 anos de idade, no dia 23 de junho. Jair residia no Jardim Dolores, deixa os filhos Alison e Edicléia, a neta Hellena e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Laura Ayres Ferri, aos 90 anos de idade, no dia 24 de junho. Laura deixa a filha Suzete, o genro Paulo, o neto Paulo Roberto, o bisneto Murilo, sobrinha, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Agenor Tujera, aos 91 anos de idade, no dia 24 de junho. Agenor deixa os filhos Carlos Augusto, Nilva e Fátima, nora, genro, netos, bisnetos, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Aparecido Godoi, aos 67 anos de idade, no dia 25 de junho. José residia no Jardim São José, deixa a esposa Teresinha, as filhas Aline e Érica, os netos Yuri e Sophia, o genro Israel, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilberto Martins dos Santos, os 81 anos de idade, no dia 25 de junho. Gilberto deixa a esposa Marinalva dos Santos, os filhos Josélia, Edvaldo, Sérgio e Cida, nora, genros, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Selma Saraiva de Araújo, a Selminha aos 47 anos de idade, no dia 25 de junho. Selma residia na Vila Santa Terezinha, deixa os filhos Eduardo, Júlio e Kauani, os netos Maria Eduarda, Murilo e Júlia e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Guiomar Cândida Bovolati, aos 72 anos de idade, no dia 26 de junho. Guiomar residia no Jardim Dolores, deixa o marido José Paulo Bovolati, os filhos Júlio, Paulo, Marcos, Gustavo e Joice, noras, genro, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento deverá ocorrer neste sábado, às 10h00 no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Pedra Aparecida Dias, aos 81 anos de idade, no dia 9 de junho. Pedra deixa as filhas Regina, Maria, Elisângela, genros, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antenor Custódio, aos 94 anos de idade, no dia 9 de junho. Agenor deixa a esposa Izabelina Idalina Custódio, os filhos Marco, Marilda, Marta e Osvaldo, era pai também de Márcia e Marlene – já falecidas. Deixa ainda genros, nora, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Cleusa Aparecida Ramos, aos 74 anos de idade, no dia 11 de junho. Cleusa deixa os filhos Edimara e Edivaldo, netos, irmãos, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Lopes Biscaino, aos 78 anos de idade, no dia 11 de junho. Maria deixa os filhos Marcelo, César, Elton, Marcos, Moacir, Ivete, Irene e Ilma, genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Iracema Dias das Neves, aos 89 anos de idade, no dia 15 de junho. Iracema deixa amigos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Ivete Buscaratti, aos 66 anos de idade, no dia 16 de junho. Ivete deixa os irmãos Maria, José Carlos, Roberto, Zuleide e Márcia, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Olésio Cariati, aos 70 anos de idade, no dia 20 de junho. Olésio deixa a esposa Alzira, os filhos Danilo, Emerson e Rodrigo, noras, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Antônio Ovídio Paulino, conhecido por Largato, no dia 20 de junho, aos 62 anos de idade. Antônio deixa a esposa Maria Aparecida, os filhos Tamires, Tatiana, Tatieli e Tafael, nora, genros, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Itobi.

Fotos: Arquivo Pessoal