Rua do Rosário está interditada

Prefeitura avalia estrutura de ponte interditada após trincas e movimentação na base em Vargem Grande

A equipe da prefeitura de Vargem Grande do Sul segue avaliando as condições estruturais da ponte localizada na Rua do Rosário, esquina com a Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, interditada preventivamente após a identificação de trincas e sinais de comprometimento em sua base. Equipes técnicas permanecem no local realizando vistorias para definir quais intervenções serão necessárias e quando o trecho poderá ser liberado com segurança.

A Gazeta de Vargem Grande esteve no local e constatou que as rachaduras foram identificadas na parte inferior da estrutura. Embora a laje que sustenta o asfalto não tenha sofrido danos, o atrito e o comprometimento da base provocaram trepidação na estrutura, levando à interdição preventiva da via para preservar a segurança de motoristas e pedestres.

Logo após a identificação do problema, equipes da Defesa Civil e do Departamento de Trânsito realizaram a interdição do trecho, impedindo a circulação de veículos. Apesar da sinalização, ainda há registros de motociclistas e motoristas desrespeitando o bloqueio e atravessando a área interditada, colocando em risco a própria segurança.

A orientação das autoridades é para que a população respeite a interdição e utilize rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

Neste momento, a Prefeitura realiza uma avaliação técnica detalhada da estrutura para identificar a extensão dos danos e definir as medidas necessárias para o reparo da ponte. Somente após a conclusão dos estudos e dos serviços o local poderá ser liberado para o trânsito.

A Gazeta de Vargem Grande segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que a Prefeitura divulgar detalhes sobre a avaliação técnica e os próximos passos para a recuperação da estrutura.

Fotos: Reportagem