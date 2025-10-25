Vargem segue na liderança da Liga Campineira de Futsal

A equipe Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul ganhou a quarta partida consecutiva e segue invicta na 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal. No último dia 20, segunda-feira, dia 15, o time derrotou o Esporte Clube Santa Sofia por 5 a 2, em partida realizada no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem.
O time de Vargem foi escalado com os goleiros Luís Gustavo e Enzo e na linha com Mateus, Bruno, Cristopher Cubano, Felipe, Miguel Canela, Fabrício, Chanchencow, Anthony, Gabriel Lima, Rafael Betti, João Otero e Breno. Os treinadores são Binho e Fontão. Na vitória contra o Santa Sofia, os gols de Vargem foram marcados por Fabrício (2 gols), Miguel Canela, Rafael Betti e Bruno. Fabrício foi eleito o craque da partida.
Desempenho
Com mais essa vitória, o quarto triunfo em quatro jogos, a equipe de Vargem segue líder do grupo, com 100% de aproveitamento e com um jogo a menos que o segundo colocado. A expectativa é manter esse bom desempenho no próximo jogo, que será nesta segunda-feira, dia 27, no CEE José Cortez, contra o A. A. Itamaraty, às 20h.