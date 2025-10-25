Ginástica de Vargem é campeã da Liga Regional

A equipe feminina de Ginástica Artística de Vargem Grande do Sul alcançou um resultado inédito para a modalidade no município. No último sábado, dia 18, as ginastas disputaram a 4ª etapa de Liga Regional de Ginástica Artística, realizada na cidade de Paulínia, e conquistaram a primeira colocação na categoria Infantil C, em um evento que reuniu 11 equipes de diversas cidades do Estado de São Paulo.

A equipe composta por Cibely Pinheiro, Heloísa Bortoluci, Isadora dos Santos, Maria Júlia Gonçalves, Manuela Urbano e Vitória Gonçalves fez uma excelente competição após dias de treinamento em alta intensidade. “Mostrando que os resultados vêm com muita dedicação e comprometimento com os treinos”, afirmou a professora do Departamento de Esportes, Marina Francisco.

Fotos: Departamento de Esportes

Medalhas

Além do resultado por equipes, as ginastas também brilharam com conquistas individuais. Isadora L. dos Santos ficou com a medalha de prata nas paralelas assimétricas. Heloísa Bortoluci levou a medalha de prata no salto e a de bronze no individual geral. Cibely Pinheiro conquistou o ouro no individual geral.

Já Manuela Urbano, devido aos ótimos resultados nas etapas anteriores, foi promovida para a categoria acima, na qual o nível das ginastas estava bastante elevado. Ainda assim, conquistou a quarta colocação no aparelho solo.

Marina destacou o trabalho desenvolvido, o empenho das atletas e o apoio da prefeitura e Departamento de Esportes e Lazer. “Agradecemos em especial às famílias das ginastas, que durante todo este ano sempre nos apoiaram e foram a base para que nossas ginastas pudessem brilhar confiantes e felizes”, escreveu nas redes sociais da equipe.

Com este resultado, a equipe de Ginástica Artística do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, encerrou as competições da Liga Regional 2025. “Parabéns às nossas pequenas grandes ginastas, pelo ano de conquistas inéditas e tão importantes para nossa cidade”, finalizou.