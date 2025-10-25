Domingo tem jogos do Campeonato Amador de Futebol

A terceira rodada da fase de classificação do Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025 se encerra neste domingo, dia 26, com duas partidas, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Às 15h, vão se enfrentar Ajax e Meninos do Botafogo. Após, às 17h, jogam o Milionários FC contra o Palmeirinhas.

O torneio, que teve início no dia 5 de outubro, é organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

Resultados

No último domingo, dia 19, foram disputados os últimos jogos da segunda rodada. No primeiro confronto da tarde, o Santana goleou o Milionários por 4 a 1. Depois, a partida entre o III Vilas e EC Luiz Gama, terminou em 3 a 2 para o Luiz Gama.

Já na terça-feira, dia 21, os dois jogos que abriram a terceira rodada foram a goleada de 5 a 1 do Liverpool sobre o Parceria e a vitória do Luiz Gama por 3 a 2 em cima do Santana.

Próximos jogos

Nesta terça-feira, dia 28 de outubro, jogam III Vilas e Palmeirinha a partir das 18h30. O jogo seguinte será entre Milionários e Luiz Gama. No domingo, dia 2, feriado do Dia de Finados, não haverá jogos. A rodada será retomada na terça-feira, 4 de novembro. Às 18h30 jogam Cohab FC e Parceria e às 20h15, entram em campo Meninos do Botafogo e Liverpool.

A última rodada da fase classificatória começa no domingo, dia 9 de novembro, às 15h, com a disputa entre Palmeirinha e Santana FC. Às 17h jogam III Vilas e Milionários. Na terça-feira, dia 11, às 18h30 se enfrentam Parceria FC e Ajax FC e às 20h15, Cohab FC e Liverpool.