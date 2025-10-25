Projeto Social Jita Kyoei realiza exame de graduação

O tatame do Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, recebeu no último sábado, dia 18, 30 alunos da iniciação que prestaram seus exames, na busca de subirem suas graduações dentro do judô.

Sob o comando do sensei Marco Aurélio Lodi e do sensei Helder Miguel Noronha, os alunos realizaram técnicas, quedas, combinações de golpes, contra golpes, imobilizações e passaram por prova oral.

Foram aprovados a novas faixas os judocas Miguel Balico de Macedo, Maria Luisa Fabiano, Maria Victoria Oliveira Miguel, Helena de Souza Lima Frigini, Pedro Eduardo Bento de Almeida, Tiago Ferreira Maldoin, Bruno Otávio Rodrigues, Davi Lucca dos Reis, Miguel Camarelli, Analy Franco, Lucas Rafael, Heitor Alves, Bryan Mendonça, Gabriel Tódero Alves, Arthur dos Santos Macedo, Mateus Pereira da Silva Júnior, Paulo Gabriel Quaresma Pereira de Melo, Felipe Carvalho Lecchi, Breno Carvalho da Silva, Pyetro Gonçalves, Davi Francisco, Vinícius Martins e Kethully Messias

Segundo Marco Aurélio, o destaque ficou por conta do judoca Davi Lucca dos Reis que atingiu a nota máxima na execução de seu exame.

Com um novo modelo de Exame de Graduação, Jita dividiu os alunos por graduação para a relaxação dos exames, o que diminui o número de alunos por certame e aumenta a qualidade das avaliações, conforme explicou o sensei. “A graduação dentro do judô sempre é importante. Através do exame, os alunos mostram tudo aquilo que treinaram e aprenderam nas aulas. Quando recebem a sua nova graduação, sobem um degrau também importante dentro da modalidade”, disse o sensei Marco.