Diretor de Esportes visitou COB Expo, em São Paulo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou, no final de setembro, a terceira edição da COB Expo, considerada a maior feira de esportes olímpicos da América Latina. No evento, foram oferecidos mais de 70 cursos, 40 clínicas esportivas e apresentados mais de 100 expositores. A programação ainda incluiu mais de 15 campeonatos, sete amistosos, 35 modalidades demonstradas, jogos educativos e clínicas especializadas, envolvendo todas as 46 confederações – desde as modalidades tradicionais até as emergentes.

O diretor municipal de Esportes e Lazer, André Leone, esteve presente no evento, realizado no Pro Magno Centro de Eventos, na Capital paulista. Em suas redes sociais, ele avaliou que foi uma boa experiência e informou que se encontrou com a secretária de Estado de Esportes, coronel Helena Reis. “Buscando oportunidades na melhoria do esporte da nossa cidade e ampliando o networking, uma conversa produtiva com a secretária de Esporte do nosso Estado coronel Helena Reis, onde pude mais uma vez mostrar o nome da nossa Vargem Grande do Sul no radar esportivo, agradeço ao Departamento de Esporte e Lazer, a prefeitura de Vargem Grande do Sul, ao prefeito Celso Ribeiro e a Secretaria de Estado de Esportes pela oportunidade”, disse.