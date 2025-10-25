Incêndio no Jd. São José deixa perdas em residência

Um incêndio em uma residência localizada no Jardim São José, em Vargem Grande do Sul, mobilizou diversas equipes de emergência na manhã do último domingo, dia 19. A ocorrência foi registrada por volta das 10h52, quando a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada via Central de Comunicação para atender à solicitação.

Ao chegar no local, a equipe constatou o incêndio em um predinho. Foi solicitado apoio ao Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista, que atuou no combate às chamas utilizando cerca de 1.500 litros de água. Uma equipe técnica da Polícia Militar também foi acionada para prestar apoio na ocorrência.

Devido à possibilidade de risco estrutural na edificação, a Defesa Civil determinou a interdição parcial do imóvel, resultando na evacuação de três famílias. Uma das portas precisou ser aberta com o uso de uma ferramenta mecânica, uma vez que se encontrava trancada com cadeado.

Todos os moradores foram orientados sobre os procedimentos de segurança. A perícia técnica da Polícia Científica esteve no local para análise das causas do incêndio, e a chave do imóvel interditado foi entregue à equipe da GCM para controle e preservação.

Participaram da ocorrência as equipes da GCM de Vargem Grande do Sul, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista e Polícia Científica, que realizou os trabalhos periciais.

Conforme o informado pela PM à imprensa, a declarante relatou que, ao trocar o botijão de gás, uma faísca iniciou o fogo, que se espalhou rapidamente. Ela e seu companheiro tentaram contê-lo, mas precisaram sair da residência às pressas. A mulher sofreu queimaduras leves no rosto, tórax, pescoço e braço. Parte dos bens, móveis e eletrodomésticos da família foram consumidos pelo fogo durante o incêndio.

Fotos: Guarda Civil Municipal