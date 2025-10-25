Idoso morre após colisão e atropelamento na SP-344, em São João da Boa Vista

Um idoso de 73 anos morreu na tarde deste sábado (25) após uma ser atropelado na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), em São João da Boa Vista (SP). A vítima foi identificada como Francisco Luís da Costa, segundo informações do G1 São Carlos e Araraquara e da EPTV.

O acidente ocorreu por volta das 15h30, no km 236, sentido capital. De acordo com a Polícia Rodoviária, Francisco viajava com a filha e as netas em um Gol branco que seguia para São Sebastião da Grama, quando o carro apresentou uma pane elétrica. O veículo foi estacionado no acostamento e devidamente sinalizado, enquanto a família aguardava o guincho.

Ainda conforme a corporação, uma Montana que trafegava no sentido São João da Boa Vista tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua, o que teria provocado o acidente.

Francisco morreu no local. A filha, que está fazendo aniversário neste sábado, e as netas dele não foram atingidas.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista da Montana apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. A perícia foi chamada ao local.

A concessionária Renovias informou que a pista no sentido capital foi totalmente interditada. O tráfego está sendo desviado para a pista sentido interior, operando no sistema “pare e siga”. Não há registro de congestionamentos ou lentidão no trecho.

Fotos: EPTV/G1

Vítima de acidente tinha parentesco com Vargem

Francisco Luiz Costa, 73 anos, o conhecido Té, que faleceu no acidente ocorrido neste sábado, dia 25 de outubro, próximo ao bairro Pedregulho, na SP 344, era de Ibitiura-MG e tinha vindo pra região visitar sua mãe que reside em São Sebastião da Grama. Ele estava acompanhado da filha Elinéia, e das netas Helena, Eloá e Sofia.

Ele estava retornando para Ibitiura quando o veículo que era dirigido por sua filha, teve uma pane e estava no acostamento e foi atingido por uma Montana. Em Vargem Grande do Sul, tem parentesco com a família Mazzarini, era casado com a irmã de Romildo Benedito de Oliveira, casado com a vargengrandense Bia Mazzarini. Ele tinha sobrinhos em Vargem Grande do Sul.

Francisco era viúvo, deixou os filhos Gleice, Elinéia, Elizabete, Isanete, Elaine e Charles, genros, netos e bisnetos. Seu velório será realizado em Ibitiura, onde será sepultado neste domingo.