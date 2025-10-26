Tentativa de homicídio é registrada em Itobi

A equipe da Polícia Militar de Itobi foi acionada na manhã do domingo, dia 19, por um funcionário da Policlínica, informando que um homem estava sendo atendido com ferimentos causados por arma branca. A vítima apresentava lesões no pescoço e costas, fraturas no braço direito e tornozelo esquerdo, além de múltiplas escoriações e hematomas, sendo necessária transferência para o Hospital de São José do Rio Pardo devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo relato da vítima, os autores seriam dois indivíduos, que moravam na área rural. Durante diligências, a equipe localizou um dos suspeitos, que informou que a confusão começou quando a vítima chegou embriagada e proferiu ofensas e ameaças. Ele afirmou que não participou das agressões, mas indicou o local onde o outro suspeito poderia estar.

A equipe deslocou-se até uma propriedade na estrada que liga Itobi a Casa Branca, localizando o segundo suspeito, que tentou fugir para uma área de mata, sendo contido e algemado. Em busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. O indiciado afirmou ter agido em legítima defesa.

Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde não foram constatadas lesões, e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, que determinou a apreensão dos objetos utilizados no crime e liberou as partes ao término do registro.