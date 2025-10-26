Tentou esconder crack na boca, mas foi pego

Na noite de quarta-feira, dia 22, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente por ato infracional de tráfico de drogas, no Jardim Dolores.

Durante averiguação decorrente de denúncia anônima, a equipe da Força Tática abordou o jovem, que estava em posse de R$ 163,00, quantia que ele afirmou ser proveniente da venda de entorpecentes. Durante a abordagem, foi encontrada uma pedra de crack em sua boca.

Com autorização da mãe do adolescente, os policiais realizaram busca na residência do jovem, onde foram apreendidas porções de crack, maconha e dinheiro, que totalizou R$ 313,00.

O adolescente foi apreendido e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento, para exame médico cautelar, e depois foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Após os procedimentos legais, o adolescente foi liberado à responsável.