PM prende dois procurados pela Justiça

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul localizou e prendeu, nos últimos dias, dois procurados pela Justiça.

Na primeira ocorrência, a PM recebeu, na tarde do domingo, dia 19, uma denúncia que dava conta da presença de um homem procurado pela Justiça em um supermercado, na área central da cidade. A equipe deslocou-se imediatamente e localizou o homem no caixa do estabelecimento.

Ele foi abordado, informado sobre o mandado de prisão civil em aberto e conduzido para a parte externa do supermercado. Em seguida, foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista.

Já na noite de terça-feira, dia 21, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no Jardim Fortaleza, quando a equipe avistou um veículo parado ao final da rua. Ao perceber a aproximação da viatura, os ocupantes fecharam os vidros, sendo abordados em seguida. Nada de irregular foi encontrado, porém foi constatado mandado de prisão civil contra um dos ocupantes.

Foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao PPA para elaboração de laudo cautelar. Posteriormente, foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista.