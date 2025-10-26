Furto em pátio de máquinas agrícolas é flagrado pela GCM

A Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul foi acionada durante patrulhamento na noite da quinta-feira, dia 23, após receber informações de que um furto estaria em andamento em um pátio de máquinas agrícolas na cidade.

Ao chegar ao local, a equipe contou com o apoio da empresa de monitoramento Alarcom e, ao adentrar o imóvel, encontrou o suspeito, que foi surpreendido e confessou imediatamente que estava furtando fios, especificamente o chicote do sistema elétrico de máquinas presentes no pátio.

O proprietário do estabelecimento compareceu ao local e acompanhou a ocorrência. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para as medidas cautelares e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão com base no Artigo 155 do Código Penal, referente a furto consumado. Participaram do atendimento à ocorrência, os GCMs Carvalho, Márcio e Érik.