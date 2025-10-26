GCM detém adolescente com pedras de crack

No final da noite de domingo, dia 19, durante ação preventiva, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul visualizou um indivíduo em uma bicicleta, em atitude suspeita, pela rua Pedro Zan, no Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6. Ao perceber a aproximação da viatura, ele mudou de direção, tentando colocar um objeto no bolso, momento em que foi realizada a abordagem.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma porção de crack, totalizando 35 pedras, além da quantia de R$ 65,00 em notas diversas. Questionado, o jovem confessou a prática do tráfico de drogas. Em seguida, ele foi conduzido para exame cautelar e, acompanhado de sua mãe, apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial tomou as providências cabíveis.

O adolescente foi liberado à sua mãe, após depoimento.

Foto: GCM