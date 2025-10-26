GCM recupera caminhonete furtada com apoio da Muralha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul obteve êxito na recuperação de uma caminhonete furtada, uma Ford F1000, ano/modelo 1993/1994, de cor dourada, no domingo, dia 19. A operação foi realizada com apoio fundamental da tecnologia da Muralha Digital, sistema de monitoramento por câmeras e compartilhamento de dados, com o objetivo de atuar na repressão de crimes e na fiscalização.

Após tomar conhecimento do furto da caminhonete, a equipe da GCM, composta pelos agentes GCM 3ª Classe Melo, GCM 3ª Classe Rafael e o Subinspetor GCM Silva, realizou patrulhamento preventivo nas proximidades do distrito de Lagoa Branca, local com histórico por servir de rota de fuga para criminosos que furtam veículos.

Com base nas informações repassadas e utilizando os dados captados pela Muralha Digital, os agentes localizaram a caminhonete, que havia sido furtada em Divinolândia, atolada em uma estrada de terra nas imediações do Residencial Parque das Macadâmias.

Durante a averiguação, o veículo estava fechado e aparentemente intacto, sem sinais de arrombamento. Após pesquisa, constatou-se restrição por furto ocorrido em Divinolândia. O veículo foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências e devolução ao proprietário. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista.